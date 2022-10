Lazio, Lotito a Formello. Mini-ritiro e rinnovi: le questioni da risolvere

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il presidente Lotito, nella giornata di ieri, è giunto nel centro sportivo di Formello. Il patron non avrebbe parlato con Maurizio Sarri, bensì la visita avrebbe avuto finalità di semplice "gestione". O meglio, sarebbe stato impegnato nel Consiglio d'Amministrazione e rinnovo cariche. A circa due settimane dallo stop del campionato per il Mondiale, sono tante le questioni, urgenti o meno, che la dirigenza della Lazio è chiamata a risolvere. Certamente, i rinnovi di alcuni giocatori col contratto in scadenza (ad esempio, Luka Romero), ma anche il futuro di Milinkovic-Savic: il suo accordo con i biancocelesti terminerà nel 2024, ma si vorrebbe arrivare ad un prolungamento prima del Mondiale. E poi, c'è da prendere una decisione in merito al mini-ritiro da svolgere proprio quando si giocherà la competizione in Qatar. Sarri ha fatto ben capire la sua posizione sull'argomento: "Il ritiro in Argentina sarebbe una follia". Le squadre che affronterebbe nel torneo sarebbero di livello, le strutture ottime e l'accoglienza sicuramente calorosa. Ma l'allenatore, per fattori di clima e di spostamento, preferirebbe altre destinazioni. Nei giorni scorsi si è parlato di Spagna, Portogallo e Malta, anche se non è da escludere che la squadra rimanga a Formello e prosegua la preparazione nel proprio quartier generale.

