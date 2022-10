Lazio, Luka Romero fa sognare i tifosi. E Lotito è già al lavoro per blindarlo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Corsa sfrenata, velocità fulminante, dribbling che ubriaca: i tifosi della Lazio vanno pazzi per Luka Romero, la "pulce" biancoceleste. L'entrata in campo giovedì contro il Midtjylland ha scatenato l'ovazione. Ha fatto i suoi numeri, ha soffiato il pallone a Sisto a metà campo, lanciandosi all'assalto solitario. Gli sono piombati addosso in due. E con un dribbling di tacco, s'è sontuosamente smarcato. Il regalo più bello l'ha fatto ai laziali, promettendo di restare. "Voglio restare per l'ambiente che mi piace e i compagni che mi aiutano", ha spiegato in zona mista. L'argentino è in scadenza nel 2023 e, riporta la rassegna stampa di Radiosei, la società avrebbe iniziato a muovere i primi passi per blindarlo.

Appena compirà 18 anni (il 18 novembre), potrà sottoscrivere contratti più lunghi. La Lazio vuole blindarlo, e per arrivare all'obiettivo è pronta a sfruttare gli ottimi rapporti tra Sarri e l'agente Ramadani. Con quest'ultimo, riporta la rassegna stampa di Radiosei, sarebbero già partiti i primi contatti: la Lazio offrirebbe un contratto quinquennale al doppio dell'ingaggio. Ora il classe 2004 percepisce 400 mila euro a stagione, con il nuovo accordo potrebbe guadagnarne 800 mila. E lo stipendio crescerebbe con i bonus nel corso dei cinque anni. Strappando la firma adesso, il contratto verrebbe depositato a gennaio. Luka non deve cercarsi un destino, sa già qual è il suo.

TORNA ALLA HOMEPAGE