Lazio, Lotito sogna in grande e prepara l'offerta di rinnovo per Milinkovic: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il gol contro segnato giovedì contro il Midtjylland è solo la conferma di quanto sia decisivo Sergej Milinkovic-Savic e, soprattutto, di quanto sia leader fondamentale della Lazio. Ogni anno, dal suo arrivo nel 2015 fino a oggi, si è imposto sempre più per incisività e leadership, fino a diventare vice capitano della squadra e punto di riferimento, o idolo, di un popolo. Il timore di un suo addio, ogni volta che giunge la sessione di calciomercato, è ormai una prassi, come la sua permanenza dopo il gong finale. I tifosi temono che da un giorno all'altro Milinkovic faccia il grande salto in una big europea, ma Lotito potrebbe avere una sorpresa in serbo per loro. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, il presidente della Lazio si è posto l'obiettivo di resistere alle avance di squadre come Arsenal, Manchester United e Juventus, per raggiungere come traguardo il rinnovo del contratto di Milinkovic, convincendolo, quindi, a restare a Roma. Il muro di Kezman non sembrerebbe preoccupare Lotito che, scrive il quotidiano, sarebbe pronto a formulare un'offerta di contratto quinquennale a cinque milioni di euro, bonus inclusi. Se si dovesse formalizzare un affare di questo tipo, il centrocampista con la 21 sulle spalle diverrebbe il giocatore più pagato della Lazio, anche più del capitano Ciro Immobile. L'obiettivo del patron capitolino è quello di relegare Milinkovic-Savic a un ruolo ancora più da protagonista, in una squadra che si è posta come obiettivo quell'utopia tanto ambita e sognata da Maurizio Sarri. Ogni discorso, comunque, sarebbe stato rinviato a dopo il Mondiale, dove il centrocampista biancoceleste vorrà rendersi protagonista con la sua Serbia.