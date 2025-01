Lazio, Lotito annuncia: "Presto arriverà una nuova aquila". E su Bernabè...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - "Non l’ho visto. Non ho intenzione di incontrarlo nemmeno nei prossimi giorni. La questione non mi riguarda più, è tutto in mano agli avvocati", esordisce così il presidente della Lazio Claudio Lotito ai taccuini de Il Fatto Quotidiano. Il riferimento, ovviamente, è al 'Caso Bernabè'. Dopo il licenziamento del falconiere, i due non si sono più visti: "Il suo contratto è stato rescisso per giusta causa. Oltretutto lui ha aggravato la situazione rilasciando interviste e dichiarazioni", spiega.

Sulle scuse di Bernabè il patron non transige e non ha intenzione di perdonarlo: "Lui ha fatto una cosa che non doveva fare e stop. Con che faccia potrebbe continuare ad andare nelle scuole, a fare lezione ai bambini nel nome della Lazio?". Intanto però la questione ha fatto il giro del mondo: "Che si parli della Lazio per questa faccenda davvero mi dispiace". E ora il falconiere è barricato dentro Formello: "Sta facendo una convalescenza post operatoria, ma non so perché sta lì, occupando abusivamente una stanza", dice.

Prima o poi comunque Bernabè sarà costretto ad andare via e la Lazio rimarrà senza falconiere, anche se non per molto: "Ho già ricevuto decine di richieste, quello non è proprio un problema, ne trovo un altro in una settimana. Un’aquila tornerà presto a sorvolare il campo dell’Olimpico", assicura il presidente.

