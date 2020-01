Lazio, Lotito premia i tifosi del gruppo "Gate 51": i dettagli

La Lazio continua a registrare iniziative benefiche e legate al mondo del sociale. L'ultima, ideata dal presidente Claudio Lotito, è stata denominata "I bambini non si toccano". Un progetto finalizzato a combattere ogni forma di violenza e discrimazione, e per il quale quest'oggi il patron biancoceleste ha premiato i tifosi del gruppo "Gate 51", situato all'interno dei Distinti Nord-Ovest dello Stadio Olimpico. Tifosi speciali da sempre in prima linea tra opere di volontariato e di aiuto nei confronti degli adolescenti, ai quali cercano di impedire di cadere in qualsiasi tipo di dipendenza, favorendone l'inserimento in dinamiche sane e positive. L'esempio più concreto di tale lavoro consiste nel "Torneo Distinti e Forti", organizzato dall'Istituto Comprensivo di piazzale della Gioventù di S. Marinella per favorire l'inclusione, l'integrazione e prevenire i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, della dispersione scolastica e delle dipendenze.

Pubblicato il 17/01 alle ore 18:30