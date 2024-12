Lazio, Lotito: "Vogliamo dare soddisfazione ai tifosi". E sui progetti futuri...

TUTTOmercatoWEB.com

Nel corso della serata al Museo della Civiltà, dove si sta tenendo la cena di Natale della Lazio, è intervenuto ai microfoni uffiicali del club il presidente Lotito. Queste le sue parole sull'anno che sta per terminare: “Il bilancio è abbastanza positivo, dico abbastanza perché ieri siamo usciti da una sconfitta abbastanza sonora che deve riportarci con i piedi per terra e consentirci di fare un bagno di umiltà così dobbiamo tutti far capire alla gente che solo attraverso i sacrifici, lo spirito di gruppo e la determinazione, unità e umiltà si possono raggiungere gli obiettivi. Se tutti siamo dalla stessa parte allora possiamo dare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi”.

“Abbiamo iniziato con una serie di progetti, l’Academy è partita e il progetto dello stadio è stato presentato ora non resta che rassicurare le amministrazioni della bontà del progetto e poi questo per quanto concerne le partite fuori dal campo. In campo dobbiamo dimostrare che la squadra è matura e che abbia capito l’importanza di essere sempre concentrati, determinati e uniti. Poi può succedere quello che è successo ieri e ti riporta indietro nel tempo. Noi vogliamo essere sempre portatori di novità e soprattutto di un futuro radioso e dare la soddisfazione ai tifosi di avere una squadra che si diverte e fa divertire”.

“La cosa importante della nostra azione è di ottenere risultati sportivi ma di dare un segnale importante per far sì che il calcio diventi un veicolo per dare attenzione ai problemi della vita quotidiana e soprattutto metta nella condizione, attraverso la passione e i nostri beniamini, di portare il sorriso alle persone meno fortunate”.

