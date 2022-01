Lazio, Luis Alberto e Milinkovic a un passo da De Bruyne– FOTO

Luis Alberto e Milinkovic sono due punti fermi della Lazio, sono cresciuti in questi anni in biancoceleste e ora sono importantissimi per la squadra. Con loro in campo lo spettacolo è assicurato. Segnano, servono assist preziosi e incantano con le loro giocate. A tal proposito, WhoScored ha stilato una mini classifica dei centrocampisti centrali che, nei primi cinque campionati europei, hanno realizzato più gol e assist nelle ultime cinque stagioni. Tra i presenti ci sono anche i due biancocelesti, il serbo occupa la terza posizione a quota 63 mentre lo spagnolo è al secondo posto a quota 75. Meglio di loro ha fatto solo Kevin De Bruyne, in vetta a quota 85.

🇪🇺 Most goals and assists of central midfielders in Europe's top 5 leagues over the last five seasons:



Kevin De Bruyne - 85

𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 - 𝟳𝟱

𝗦𝗲𝗿𝗴𝗲𝗷 𝗠𝗶𝗹𝗶𝗻𝗸𝗼𝘃𝗶𝗰-𝗦𝗮𝘃𝗶𝗰 - 𝟲𝟯#LazioEmpoli pic.twitter.com/i5niSoXCbS — WhoScored.com (@WhoScored) January 6, 2022

