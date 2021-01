Lazio, Luis Alberto ringrazia Lazzari per l'assist: "Ogni tanto uno anche per me" - FT

La vittoria della Lazio contro il Parma porta il nome di Luis Alberto e Caicedo. Lo spagnolo ha segnato nei primi minuti del secondo tempo, e il raddoppio dell'ecuadoriano è arrivato poco più tardi. Il 'Mago' ha seguito i compagni di squadra e, a qualche ora dal triplice fischio dell'arbitro Pairetto, ha dedicato un post sul proprio profilo Instagram per commentare la sfida: "Gol importante ma ancora di più lo sono la vittoria e i tre punti nella settimana dei 121 anni della Lazio. Grazie Lazzari per l'assist...ogni tanto uno anche per me".

