Serie A, Vlahovic regala i tre punti alla Fiorentina: battuto il Cagliari 1-0

La Fiorentina rialza la testa. Dopo la sconfitta subita contro la Lazio, i viola sono riusciti a ritrovare il sorriso con la vittoria casalinga contro il Cagliari. La gara è stata molto combattuta, con entrambe le squadre che si sono studiate e affrontate in maniera attenta per paura di concedere troppo. La squadra di Di Francesco ha avuto l'occasione di mettere la partita in discesa con il penalty concesso al 36', ma Joao Pedro ha fallito dagli 11 metri. Il primo tempo si è concluso sullo 0-0. Dopo una fase di ulteriore contrazione, il risultato si è sbloccato al 72' grazie alla rete di Dusan Vlahovic sempre più punto di forza della formazione di Prandelli. I minuti finali sono stati concitati, ma alla fine i padroni di casa hanno avuto la meglio, ottenendo la vittoria al Franchi che mancava da ottobre. La Fiorentina si è staccata dal gruppo delle ultime, mentre il Cagliari rischia ancora.