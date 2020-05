Lazio, Luis Alberto senza sosta: "L'allenamento continua!" - FOTO

Aria di ripresa, almeno per quanto riguarda gli allenamenti. E i giocatori della Lazio se la godono tutta, di nuovo a Formello per riprendere la miglior forma fisica dopo la quarantena. L'entusiasmo dilaga, in attesa di avere nuovi aggiornamenti sul fronte ripartenza del campionato. Luis Alberto è pronto per tornare a stupire, continua ad allenarsi con grinta e tenacia. Su Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae proprio durante gli esercizi nel centro sportivo: "Continuiamo ad allenarci!", dice la didascalia dell'immagine. C'è tanta voglia di combattere per quel sogno che, prima dello stop, non sembrava poi così lontano.