Lazio, Luiz Felipe mette nel mirino il rientro in squadra: "Tornerò più forte di prima" - VIDEO

Circa dieci giorni fa si è sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia, e sta proseguendo il recupero in Germania, ma Luiz Felipe già scalpita per rientrare in squadra. Il brasiliano ha pubblicato su Instagram un video in cui viene ripreso mentre sta svolgendo tutti gli esercizi necessari per rimettersi in forma. Al termine delle immagini un messaggio chiaro: "Tornerò presto, Lazio. Più forte di prima". Poi continua: "Primi passi nel recupero, pensando già al ritorno in campo". Il difensore è più determinato che mai: duro lavoro per tornare a essere, il prima possibile, uno dei soldati di Inzaghi.

