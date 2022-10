Lazio, mal di trasferta in Europa. E anche Luis Alberto vuole sfatare un tabù...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Riecco l'Europa League. Dopo il crollo contro il Midtjylland, la Lazio è chiamata a riscattarsi in Austria contro lo Sturm Graz. I dati collezionati in Europa dai biancocelesti fotografano una situazione da "mal di trasferta". Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, infatti, dalla stagione 2018/19, in 15 gare europee (tra Europa League e Champions) lontane dall'Olimpico, sono arrivate solamente due vittorie, a fronte di quattro pareggi e nove sconfitte. Un ruolino di marca da 0,6 di media punti. A Sarri il compito di invertire il trend, mandando in campo una formazione che sia "garanzia" di successo.

A centrocampo dovrebbe rivedersi Luis Alberto, pronto anche lui a sfatare un tabù. In 34 gare giocate tra Champions ed Europa League, lo spagnolo ha trovato solamente tre volte la via del gol. Il primo timbro risale al 23 novembre 2017 nel pareggio contro il Vitesse (1-1). Il secondo nel 2-1 con l'Apollon Limassol del 20 settembre 2018, rimasto l'ultimo fino al vantaggio contro il Feyenoord di inizio mese scorso. Un lungo digiuno di 4 anni, "spezzato" da un Mago pronto a sbloccarsi anche lontano dalla Capitale. Tutti i gol europei sono giunti all'Olimpico, mentre in trasferta non è mai riuscito a incidere se non con gli assist. Che la gara di questa sera possa essere l'occasione giusta per sfatare il tabù?

