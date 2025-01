Lazio, male Artistico con la Juve Stabia: la sua stagione fin qui

Nella lunga lista di acquisti arrivata nell'estate 2024 c'è anche Gabriele Artistico, attaccante classe 2002 prelevato dal Virtus Francavilla. E' stata un'operazione di mercato principalmente per il futuro in quanto Artistico si è legato alla Lazio fino al 2028 e poi è stato girato in prestito in Serie B, alla Juve Stabia, dove gioca con Floriani Mussolini, altro laziale in prestito. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto e, nonostante un avvio promettente con la sua nuova squadra, nel corso dei mesi Artistico si è un po' perso. La punta è subito andata in gol all'esordio contro il Bari, per poi rigonfiare la rete per la seconda e ultima volta a fine settembre contro il Pisa. In tutto ha collezionato 16 presenze in 20 partite: in due occasioni è rimasto in panchina, mentre nelle ultime due è stato fuori per un problema fisico e poi non convocato per l'ultima gara del 2024 contro il Frosinone. Artistico, infatti, è pronto a lasciare la Juve Stabia per trasferirsi al Cosenza, sempre in serie B.