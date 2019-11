Lazio, Manzoni: "Sarebbe meglio uscire dall'Europa, la rosa è corta"

“Meglio uscire dall'Europa League per concentrarci sul campionato”. È questo il pensiero condiviso da molti opinionisti ed ex Lazio, tra cui anche Mauro Manzoni. L'allenatore della Dinamo Tirana, e vecchio prodotto delle giovanili biancocelesti (ha anche 28 presenze all'attivo con la Lazio ndr) ha detto la sua sul momento della squadra di Inzaghi: “Credo che ormai ci siano poche possibilità di passaggio del turno, non dipende più dalla Lazio. Forse è paradossale ma, nonostante l'Europa League sia una vetrina internazionale, sarei contento di uscire. Con Pioli siamo arrivati terzi senza giocare in Europa. Questa squadra non ha la rosa per entrambe le competizioni”. Poi Manzoni ha parlato delle chance in Supercoppa: “Nulla è impossibile visto lo stato di forma della Lazio, continuando così si potrebbe fare qualcosa di importante”. Infine, un commento sui singoli: “Milinkovic ora ha compiti più difensivi. Prima si inseriva in attacco, ora deve coprire. Quando hai un centrocampo così tecnico qualcuno deve sacrificarsi”.

