Lazio, Marchegiani: "Scorsa stagione difficilmente replicabile, ma per la Champions..."

Tra gli ospiti fissi del Club di Sky c'è anche Luca Marchegiani. L'ex portiere della Lazio ha spiegato il momento in casa biancoceleste: “La Champions League porta via tante energie, in un momento della stagione in cui di energie ce ne sono poche. È difficile gestire il doppio impegno. Striscia lunga? Dico perché no. La Lazio è una squadra che ha dei valori, li ha dimostrati. Io credo che l’anno scorso nel momento della serie avesse un po’ raggiunto la condizione massima, più di quello non si poteva fare. Forse lo splendore dell’anno scorso è un livello difficilmente replicabile, ma si può inserire per la lotta alla Champions, aritmeticamente è lì. E poi mi sembra anche che stia ritrovando il livello qualitativo dei giocatori che sono indispensabili per il bel gioco della Lazio, Luis Alberto su tutti”.

