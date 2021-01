Lazio, Akpa Akpro: "Inzaghi il mio miglior tecnico. Impressionato da Milinkovic e Luis Alberto"

Quarantotto ore dopo aver festeggiato la vittoria nel derby della Capitale, Jean-Daniel Akpa Akpro è intervenuto nel corso della trasmissione beIN CENTER, in onda su beIN SPORTS. Il centrocampista della Lazio ha parlato prima di tutto della stracittadina e, in particolare, dell'assist per Luis Alberto nel gol del definitivo 3-0: "È stato un week-end fantastico! Non ho avuto difficoltà a passare la palla a Luis Alberto, in allenamento lavoriamo su questo. È stato importante vincere perché è stato il terzo successo consecutivo, ci aiuterà anche per il resto della stagione. È stato un peccato non avere i tifosi accanto".

IL PERCORSO - "Giocavo in Serie B, sono passato alla Lazio, sto giocando la Champions, ho avuto la possibilità anche di essere in campo per il derby. Dispiace non avere i tifosi negli stadi, ma personalmente è un momento meraviglioso. Ho avuto la fiducia del presidente e dell’allenatore, è una cosa fondamentale. Devo cercare di ripagare la loro fiducia e fare il massimo nel momento in cui entro in campo".

INZAGHI E I COMPAGNI - "Come prepara le gare Simone Inzaghi? Prima di tutto vediamo tanti video, lavoriamo prima sulla fase difensiva e poi su quella offensiva. È un ottimo tecnico, parla tutti i giorni con i calciatori. Credo sia il migliore avuto nella mia carriera. Ciro Immobile? Ogni occasione che ha la mette dentro, anche le occasioni che sembrano più complicate. I giocatori che mi hanno più impressionato sono quelli della mia squadra. Penso a Milinkovic e a Luis Alberto".

CAMPIONATI A CONFRONTO - "Differenze tra il calcio francese e quello italiano? Sia tatticamente che fisicamente, quando ero al Tolosa pesavo 70 chili, oggi 75. Sono rigorosi su questo. Il campionato è complicato, ogni partita è difficile. Tatticamente tutte le squadre sono forti. Poi c’è pure il Covid, che sta colpendo praticamente tutti i club. Sfida col Bayern Monaco? Ci spero, vogliamo continuare a salire in campionato per essere pronti ad affrontare i tedeschi".

