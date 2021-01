Serie A, l'Inter stende la Juventus: il derby d'Italia va a Conte

Chiude questa domenica di Serie A il big match tra Inter e Juventus. Una sfida sentita, una rivalità storica, tra due compagini che lottano per il vertice della classifica. Dopo solo 11 minuti di gioco la insacca Ronaldo su assist di Chiesa, ma la posizione dell'ex viola è in fuorigioco e il gol viene annullato. Passano solo sessanta secondi e a segnare invece è l'Inter: cross di Barella, colpo di testa dell'ex Vidal. La Juventus subisce il colpo, e nell'arco del primo tempo i nerazzurri hanno anche la possibilità di raddoppiare. Raddoppio che arriva nella seconda frazione, con la botta di Barella che non lascia scampo al portiere bianconero. Pirlo prova a spronare i suoi, che si rendono pericolosi con fatica. Ci prova Chiesa con un potente tiro, ma trova una straordinaria risposta di Handanovic. Il tempo scorre e il risultato non cambia. Al triplice fischio l'Inter può festeggiare il 2 a 0. Nerazzurri che salgono a quota 40 punti e agganciano nuovamente il Milan, che dovrà scendere però in campo domani. La Juventus resta quinta, con 33 punti.