Lazio, l'ex Fiore: "I biancocelesti hanno dominato, Roma ridimensionata"

A parlare del turno di campionato a TMW Radio, durante il Maracanà Show, è stato Stefano Fiore. L'ex calciatore della Lazio ha commentato anche il risultato del derby: "Si pensava alla vigilia a una sfida più equilibrata. La Roma ci arrivava anche meglio mentalmente, perché al di là dei ko contro Napoli e Atalanta aveva avuto risultati ottimi. Aveva fatto vedere personalità e buon gioco, e invece la Lazio ha dominato in lungo e in largo. Ha interpretato molto meglio la partita. È chiaro che gli errori individuali hanno indirizzato il risultato e per la Roma è stato complicato ribaltare il risultato. La Roma ne esce ridimensionata. È grande con le piccole, piccola con le grandi. Lazio da Champions? Sarà dura. Le milanesi sono forti, il Napoli è lì, l'Atalanta anche. La Champions e il Covid potrebbero incidere".