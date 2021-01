Lazio, tempo di rinnovi: da Inzaghi a Tare, passando per Immobile e Acerbi

RASSEGNA STAMPA -Serviva una reazione importante per scuotere l'ambiente. Serviva ritrovarsi finalmente e definitivamente dopo il lockdown. La Lazio si è presa tutto venerdì sera, tornando a esprimersi come faceva prima della pandemia. Una prova di forza quella della squadra biancoceleste che ha sbloccato anche parecchie situazioni legate ai rinnovi dei contratti. La più intricata era quella di Simone Inzaghi. Nodi che sembrano essersi sciolti con il mister pronto a firmare per due anni più uno e a proseguire la sua avventura sulla panchina biancoceleste fino al 2023 o 2024. Stessa sorte anche per Igli Tare che proseguirà come diesse almeno fino al 2022, allontanando le voci di malcontento legate agli affari Muriqi, Fares e Vavro. Sistemato l'aspetto dirigenziale anche per i calciatori sarà la volta di rinnovi in serie.

I GIOCATORI - Blindati e premiati anche Ciro Immobile e Francesco Acerbi i cui contratti saranno estesi fino al 2025 con possibilità di un ulteriore allungo al 2026. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, anche l'accordo con Luiz Felipe verrà concluso a giorni. Poi toccherà a Marusic, Patric e Akpa Akpro, tutti e tre in scadenza nel 2022 come l'italo brasiliano. Molto probabile che la società li confermi e prolunghi anche i loro accordi fino al 2025, con l'ex Salernitana che è la vera sorpresa e che riceverà un importante rialzo dell'ingaggio, attualmente tra i più bassi in rosa. Diversi i discorsi legati a Felipe Caicedo e Thomas Strakosha (anche loro in scadenza tra 17 mesi, ndr) con cui bisognerà capire il da farsi, con l'attaccante corteggiato da mezza Serie A e il portiere scontento dopo essere stato scavalcato nelle gerarchie da Reina. La società parlerà anche con i senatori Lulic, Parolo e Radu che a giugno vedranno scadere i loro accordi. Secondo Il Messaggero, il difensore potrebbe rinnovare ancora vista anche la conferma di Inzaghi in panchina. Molto dipenderà dal finale di stagione e i prossimi mesi saranno decisivi per la scelta definitiva.

