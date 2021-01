Calciomercato Lazio, Fiorentina e Inter non mollano Caicedo: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - In casa Lazio è stato spesso l'uomo della Provvidenza, ma nelle ultime settimane si è trasformato nel pezzo pregiato del calciomercato in Italia. I gol al fotofinish di Felipe Caicedo hanno attirato le attenzioni di molti club. Juventus, Inter e Fiorentina sono state quelle che hanno spinto di più per assicurarselo con la società biancoceleste che ha tenuto botta. Felipe non si muova a meno che qualcuno non si presenti a Formello con tanti soldi. Nelle ultime ore, come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, i viola e i nerazzurri sarebbero tornati alla carica per l'ex Espanyol. In particolare l'Inter che vuole Caicedo come vice Lukaku. La situazione finanziaria dei meneghini, però, non è delle migliori ed è difficile che l'Inter si spinga fino agli 8/10 milioni chiesti da Lotito. Più verosimile un affare sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto a cifre elevate o con l'inserimento di Pinamonti nell'affare. Situazione complicata e difficile da decifrare, ma spesso il calciomercato vive di fiammate improvvise e la situazione del Panterone può essere in evoluzione fino al 1 febbraio.

Lazio, tempo di rinnovi: da Inzaghi a Tare, passando per Immobile e Acerbi

Calciomercafo Lazio, da Djavan Anderson a Durmisi: si lavora sugli esuberi

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE