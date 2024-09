Lazio, Mattei: "Baroni ha avuto ragione. Ho capito che Vecino..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista di Rai Sport, Stefano Mattei, ha commentato la partita vinta ieri dalla Lazio contro la Dinamo Kiev all'esordio di Europa League. Partendo dalla prestazione della squadra di Baroni, Mattei si è poi concentrato sui singoli:

"Baroni si sta confermando l’uomo giusto ed il valore aggiunto di questa squadra. Ha avuto ragione lui anche nelle scelte, non è scontato che si vada in Europa a vincere 3-0. L’approccio alla partita mi è piaciuto molto. Come tipo di mentalità, come motivazione, la squadra ha affrontato la partita nel modo giusto e corretto. Quando un giocatore è forte e bravo si vede subito, Dia è giocatore vero. Lo si vede dalle tante cose che fa in campo, non solo sotto porta. Poi ho notato nuovamente quanto sia importante Vecino per Baroni. E’ un uomo squadra ed un allenatore in campo, ieri il tecnico si è spesso affidato a lui durante la gara. Di Provedel se ne è parlato troppo. Qualche errore lo ha commesso, ma questo accade a tutti i portieri. Lui è il titolare, non è in discussione, anche se Mandas è bravo e meriterebbe più spazio. Ora la parola d’ordine è continuità. L’altalena in questo inizio di stagione c’è stata, la trasferta di Torino è un esame importante da questo punto di vista”.