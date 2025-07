Lazio, Mattei: "Sarri mai banale, ci sarà da discutere. Noslin? Il problema..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha parlato della presentazioni di Sarri prevista per oggi, del blocco del mercato e di Tijjani Noslin, preso di mira negli ultimi giorni dai tifosi biancocelesti. Ecco di seguito le sue parole:

“In una terra arida di notizie come quella di Formello, grazie alla presentazione di Sarri domani avremo molto da discutere visto che lui non è mai banale; aspettiamo di capire se ci saranno anche il presidente Lotito e il direttore sportivo Fabiani. Il famoso blocco del mercato è un problema grande e dopo un mese non sappiamo ancora di chi è stata la responsabilità, se ha pagato e, soprattutto, non sappiamo cosa ne pensa il presidente Lotito. I video contro Noslin? Il problema non è il calciatore, è una reazione ai soldi spesi per lui e a come la società ha spacciato il suo profilo”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.