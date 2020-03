Lazio, Mauri: "Giusto rinviare l'Europeo. Campionato? Si naviga a vista..."

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Stefano Mauri per parlare della situazione attuale del calcio italiano e non solo: "La decisione di rinviare l'Europeo era nell'aria, non c'erano le condizioni per giocare. Per quanto riguarda il campionato, non ci sono previsioni veritiere sulla data di ripresa. Tutte le altre nazioni hanno lo stesso problema, si navigherà a vista in base all'evolversi della pandemia. Chiaro che i giocatori ormai sono fermi da giorni, servirà una preparazione molto simile a quella estiva. Ad oggi si può pensare di iniziare questa preparazione i primi di aprile per poi giocare a maggio. Le società vorrebbero giocare il prima possibile, ma in questo momento la priorità è la salute degli italiani, dei giocatori e di tutto lo staff dei club.