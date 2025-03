Lazio, Mellone spiega: "Speriamo nell'Europa League. A Bologna..."

La brutta batosta di Bologna ha lasciato il segno nella stagione della Lazio. Ora la corsa al quarto posto si fa ancora più complicata. Ai microfoni di Radiosei, Angelo Mellone ha commentato proprio la prestazione dei biancocelesti al Dall'Ara, soffermandosi però sull'importanza del percorso in Europa League. Di seguito le sue parole.

“A Bologna gara brutta, senza appellarsi a sfortuna e arbitro. KO peggio di quello rimediato con l’Inter, perché nella prima occasione avevamo pensato tutti fosse un incidente di percorso. Per la prima volta ho visto Rovella fuori fase; se anche un giocatore come lui si aggira in campo senza collezionare 5-6 palloni degli di nota c’è un problema. Il Bologna sembrava la Lazio di inizio stagione. Ora dobbiamo sperare sull’Europa League, io la formazione migliore la schiererei in Europa. Anche perché in Europa al massimo ci aspettano 5 partite".

"Tra l’andata e il ritorno con il Bodo e il derby, non è la mia preoccupazione principale la stracittadina. Lazzari in queste condizioni non è in grado di giocare. Ha fatto un campionato e mezzo buono con Sarri ma ora non va. Capisco anche io che a Bologna non puoi scattare sulla fascia e lasciare solo Isaksen. Dia ha avuto un’involuzione preoccupante, così come Noslin, e sono gare che giochiamo senza il centravanti. Se firmo per il sesto posto? Sì, ma vorrei l’Europa League”.