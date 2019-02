Una Lazio in emergenza, ma comunque brillante. Contro il Milan manca soltanto il gol per indirizzare la qualificazione dalla parte dei biancocelesti. A fine gara, ai microfoni di Lazio Style Channel, queste le parole del coordinatore dello staff medico biancoceleste Fabio Rodia: “È andato tutto bene. Bastos è tornato in tempi rapidi, ha avuto dei crampi alla fine visto che la partita è stata molto intensa. Luiz Felipe? Abbiamo cercato di gestire gli infortunati al meglio in vista dei due impegni ravvicinati. Abbiamo dovuto affrontare dei rischi calcolati, speriamo di poter andare bene anche nelle prossime partite. Wallace rispetto agli altri ha avuto la lesione più importante, anche lui sarà ben presto pronto per il ritorno in campo”.