Lazio - Milan, serata speciale per Marusic. Al triplice fischio l'omaggio dell'Olimpico!

Serata speciale per Adam Marusic. Il montenegrino si è reso protagonista di una prova d'altissimo livello in Lazio - Milan, e al triplice fischio ha ricevuto anche l'abbraccio dell'Olimpico. Il numero 77 biancoceleste ha, infatti, festeggiato la conquista di un importante traguardo: ha raggiunto quota 200 presenze con la maglia della sua squadra. Lo aveva fatto contro il Bologna, ma dopo l'omaggio sui social in settimana, è giunto quello di persona. Più bello ed emozionante che mai. Il momento è stato immortalato dalla fidanzata Milica, presente sulle tribune dell'Olimpico. La ragazza, in attesa di una bimba, ha condiviso la foto su Instagram.

