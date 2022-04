Lazio, Milinkovic da urlo: record di assist e adesso punta la 'doppia doppia'

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - L'eleganza, la maestosità, l'armatura a centrocampo. Sergej Milinkovic-Savic, un nome che da anni si sta rivelando sempre più uno dei top player in assoluto. La mezzala della Lazio abbina giocate da stropicciarsi gli occhi a carattere e personalità e la sua forza è incontenibile. Come sottolinea Opta, il Sergente in campionato è arrivato a doppia di cifra di assist: si tratta di un vero e proprio record personale per lui, mai così tanti. L'ultimo passaggio vincente l'ha collezionato contro il Torino servendo un cioccolatino al bacio per Immobile che ha firmato la rete del pareggio. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Ciro è colui che ha goduto di più dei suoi speciali servizi (6). Come è noto però, Milinkovic non vuole fermarsi, mancano ancora 5 partite del rush finale e adesso mette nel mirino la doppia doppia con un solo gol da firmare. I numeri sono da capogiro, con il tecnico Maurizio Sarri sta mostrando nuove carte speciali e il Sergente non vuole frenarsi.