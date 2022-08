Lazio, Milinkovic è insaziabile: "La mia armata ha sempre fame" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"La mia armata è insaziabile". È questo il messaggio, breve ma piuttosto eloquente condiviso da Sergej Milinkovic a qualche minuto dal triplice fischio di Lazio - Bologna. Il serbo è stato schierato da titolare da Maurizio Sarri, per poi uscire solamente nel corso della ripresa per dar spazio a Vecino. E dopo aver festeggiato con i tanti tifosi accorsi all'Olimpico per la prima di Serie A, il centrocampista ha voluto condividere la gioia con i propri seguaci social. La foto che accompagna il post è quella che lo ritrae mentre da il cinque a Lazzari.