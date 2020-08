Lazio, Milinkovic festeggia cinque anni con l'aquila sul petto - VIDEO

Da subito si era capito che su Sergej, la Lazio potesse fare affidamento: nonostante l'offerta prestigiosa della Fiorentina, ha preferito mantenere la parola data al direttore Tare e firmare per i colori biancocelesti. Quando è arrivato a Roma, nonostante l'aspetto fisico potesse ingannare, sembrava un ragazzo al primo giorno di superiori: spaesato ma emozionato allo stesso tempo. Ora è maturato e diventato uomo con l'aquila sul petto.

Il Sergente oggi festeggia cinque anni di permanenza nella prima squadra della Capitale, in cui ha conquistato due volte la Supercoppa Italiana (2017/18 e 2019/20) e la Coppa Italia del 2018/19 decisa anche da una sua rete. Tante volte sembrava che il centrocampista serbo dovesse partire per crescere ulteriormente in un'altra squadra, ma fino ad ora è sempre rimasto con convinzione e voglia di portare la Lazio dove merita. La società ha voluto celebrare l'avvenimento con un video pubblicato sui social.