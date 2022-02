Lazio, Milinkovic: “Immobile? Grandissimo attaccante. E Vlahovic…”

Sergej Milinkovic Savic sarà protagonista della rubrica “Goal of the month” interna al Magazine ufficiale della Lazio. Il centrocampista biancoceleste ha risposto ad alcune domande e in attesa che esca l’intervista integrale, la società tramite i canali ufficiali ha riportato un frammento delle sue dichiarazioni. Il Sergente ha il privilegio di giocare in squadra con Ciro Immobile e in nazionale con Vlahovic, i due sono in corsa per il titolo di capocannoniere e in merito ha dichiarato: “Giocare con loro? È ottimo: sono due grandissimi attaccanti. Ciro ha dieci anni in più, Dusan deve ancora lavorare e crescere ma sicuramente diventerà forte proprio come Immobile"

