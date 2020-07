Lazio, Milinkovic: "La nostra armata ha ancora colpi da sparare"

Il credo del Sergente. Milinkovic-Savic dopo la vittoria di oggi è tornato a postare il suo pensiero su Instagram, a modo suo, pubblicando una frase che non può passare inosservata. "L'armata biancoceleste ha ancora colpi da sparare. Il Sergente se prende la mira non perdona". Parole chiare, segno che la Lazio è tornata a correre di nuovo. La stagione non è ancora finita.