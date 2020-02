Lazio, Milinkovic ringrazia per gli auguri: "Mille di questi giorni, mille di quelle vittorie"

Ha ringraziato a modo suo, non passando inosservato, scaldando il cuore di tutti i tifosi biancocelesti Sergej Milinkovic-Savic, che oggi compie 25 anni. Il centrocampista serbo ha lasciato a un post sui social il suo pensiero: "Il Sergente ringrazia tutti per gli auguri. Mille di questi giorni e mille di quelle vittorie per l'armata biancoceleste".

