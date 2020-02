PAIDEIA - Lazio, controlli alla caviglia per Caicedo

È un periodo no, di continui controlli clinici. L'ultimo, quello di Felipe Caicedo: l'ecuadoriano è arrivato poco fa in Paideia per un accertamento alla caviglia destra. Colpa di una botta rimediata nell'allenamento di stamattina. Le sue condizioni comunque non preoccupano particolarmente: non dovrebbe rischiare il forfait per la gara con il Bologna. Stamattina l'attaccante ha svolto senza problemi la seduta tattica a Formello.