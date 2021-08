Lazio, Milinkovic: "Sei anni fa sceglievo di mettere l’aquila sul petto"

Il 6 agosto del 2015 Sergej Milinkovic Savic scelse la Lazio. Una giornata che lasciò un segno nel cuore dei tifosi, tutti ricordano le lacrime quando rifiutò la Fiorentina. Voleva venire nella Capitale, alla Lazio. Appena ventenne, era un ragazzino quando decise di indossare la maglia biancoceleste. Da quel giorno non ha mai smesso di onorarla e rispettarla. È cresciuto nel corso di questi sei anni, ha raggiunto traguardi importanti. È un uomo, il miglior centrocampista della Serie A. Fa impazzire tutti, tifosi e amanti del calcio, con le sue prodezze in campo. Educato, disponibile, poche parole ma dette sempre al momento giusto. Impossibile non celebrare questa giornata, la scelta più giusta che potesse fare. Così ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram scrivendo: “6 anni fa sceglievo di mettere Aquila sul petto. Buon anniversario”. Alla dedica aggiunge il simbolo dell’aquila. Le parole del Sergente hanno fatto delirare di gioia i tifosi che stanno inondando il post di commenti. Solo cuori per Sergej Milinkovic Savic.

Pubblicato il 6/08 alle 21