Lazio, Milinkovic suona la carica: "Forza Armata, un ultimo sforzo" - FT

Ottenuta la vittoria ieri contro il Brescia, la Lazio è focalizzata sull'ultima giornata di campionato. Se la squadra di Inzaghi sarà impegnata al San Paolo contro il Napoli, l'Inter sfiderà l'Atalanta in un vero scontro diretto per il secondo posto. In vista della resa dei conti, Sergej Milinkovic-Savic ha chiamato i suoi a raccolta, caricandoli in vista dell'ultimo atto del campionato. Ovviamente a modo suo, sul proprio profilo Instagram: "Forza Armata, un ultimo sforzo".

