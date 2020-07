Lazio, Lazzari celebra sui social la vittoria e la 100esima presenza in A - FT

In occasione della gara contro il Brescia, Manuel Lazzari ha raggiunto un importante traguardo. L'ex Spal ha centrato la centesima presenza nella massima competizione italiana, festeggiandola insieme alla vittoria ottenuta con i biancocelesti All'indomani dalla sfida, il centrocampista ha pubblicato su Instagram uno scatto del match, aggiungendo: "Felice per la vittoria e per queste 100 partite in Serie A".

