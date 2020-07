Lazio, non solo Immobile e Luis Alberto: anche Strakosha in lizza per un primato

Oltre a essere vicino a raggiungere i 40 clean sheat in carriera, il portiere biancoceleste Thomas Strakosha, è attualmente primo in una speciale classifica stilata da Transfermarkt. L'estremo difensore albanese, condivide infatti con un altro portiere, Musso dell'Udinese, il primato di giocatore con più minutaggio in Serie A: ben 3.330 minuti giocati in tutte e 37 le partite disputate. Come se non bastasse, nei primi 25 sono presenti altri 4 calciatori biancocelesti, veri e propri fedelissimi di mister Inzaghi. Al 13esimo posto c'è Francesco Acerbi, con 3.103 minuti giocati in 35 presenze, segue il bomber Ciro Immobile al 15esimo, con 3.087 minuti in 36 presenze. Scendendo più giù in questa speciale classifica, si nota Luis Alberto nella ventunesima posizione con 3.032 minuti disputati in 35 match, mentre 24esimo, è il sergente Milinkovic, con 2.950 minuti in 36 incontri giocati.

