Lazio, Muslera sull'addio: "Lugano mi spinse al Galatasaray..."

E dire che doveva finire alla Lazio, Diego Lugano. Alla fine successe il contrario: fu lui a convincere Fernando Muslera a lasciare Roma. L’ammissione dello stesso portiere: “Stavo firmando un altro contratto di 5 anni con i biancocelesti, poi le cose non sono andate come desiderava il club. Ho ricevuto subito un'offerta dal Galatasaray, a quel punto ho chiamato Diego Lugano per parlargli di questa proposta”. Il difensore, capitano dell’Uruguay e all’epoca al Fenerbahce, lo convinse ad accettare la Turchia. “Mi sono consultato con lui, mi disse: 'se è qualcosa di serio, allora dovresti andare a Istanbul senza nemmeno pensarci'. E così feci…”. Muslera, nell’intervista rilasciata in Turchia, aggiunge: “Il Galatasaray è una squadra conosciuta in tutto il mondo. Lo stesso discorso vale per i suoi tifosi. L’attaccante che ho apprezzato di più in questi anni? Dico Burak Yilmaz”. Ecco, appunto: un altro ex pallino di mercato della Lazio.