Lazio, Nainggolan su Milinkovic: “Me lo mettevo sempre in tasca…”

© foto di www.imagephotoagency.it

Radja Nainggolan ricorda il suo passato in giallorosso. Ospite della trasmissione Controcalcio su Twitch, l'ex centrocampista della Roma ha parlato in modo particolare dei derby che ha disputato nella Capitale e dei duelli in campo con l'ex biancoceleste Milinkovic. Il belga non ha dubbi: "Me lo mettevo sempre in tasca quando giocavamo contro. Damiano (Er Faina, tifoso laziale, ndr) la tua fortuna è che io me ne sono andati dalla Roma, così avete iniziato a vincere i derby. Ne ho persi due su dodici (in realtà 11 di cui 9 in campionato e due in Coppa Italia, ndr)".