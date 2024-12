Lazio-Napoli, De Grandis (Sky): "Mi aspetto equilibrio. Spero che il tifo..."

Oggi è il giorno di Lazio - Napoli, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Stefano De Grandis, giornalista di Sky, è itervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare del caso Amsterdam, della doppia sfida agli uomini di Conte e altro ancora. Ecco di seguito le sue parole:

DOPPIO NAPOLI - "Il doppio incontro può incidere tanto. Secondo me sono due sfide che non si assomigliano. Se guardi le formazioni ti accorgi che il Napoli gioca con le seconde linee ed è importante nella Coppa Italia. Il Milan ci teneva perché ha messo tanti giocatori importanti, il Bologna anche. La Fiorentina anche ci teneva ma ha steccato perché prima o poi doveva capitare. Il Napoli vuole vincere lo scudetto e si capisce dalle scelte. Le due sfide hanno un peso, ma la gara di domenica sarà più difficile. Se passi il turno oggi e pareggi domenica ti senti un Re, se non passi il turno oggi e perdi domenica...non si può dire come ti senti".

AMSTERDAM - "Trovo scandaloso che rimborsino i biglietti ma non il volo e il treno. Devi ridarmi tutto ciò che ho speso, la Lazio ha cercato di tutelare i propri tifosi e si è mossa bene. Sarebbe legittimo portare in tribunale il comune di Amsterdam. Rispetto a quando ero giovane io il calcio si è tranquillizzato, posso capire la preoccupazione ma non puoi ledere i diritti delle persone".

FORMULA SENZA SUPPLEMENTARI FAVOREVOLE? - "No, si gioca all'olimpico e favorisce la squadra in trasferta. L'Empoli avrebbe sofferto mezz'ora in più a Firenze. La Lazio non parte sfavorita, è vero che i biancocelesti hanno assenze importanti, credo sarà una partita equilibrata e spero che il tifo possa aiutare".

TCHAOUNA E NOSLIN - "Il primo qualcosa ha fatto vedere dal punto di vista dell'energia, il secondo deve migliorare. Rispetto all'anno scorso mi aspetto di più. Ha giocato ovunque, questo non lo aiuta certamente. Oltre al fatto di essere entrato in una realtà superiore e dove ha più responsabilità. Non so se aspettarmelo stasera, lo spero per lui".