Lazio - Napoli, Reja presenta la sfida: ecco il suo pronostico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lazio - Napoli per Edy Reja è molto più che una semplice sfida tra due grandi squadre del nostro calcio, perché entra in gioco un coinvolgimento emotivo che lo stesso tecnico non ha saputo nascondere nel corso della sua intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Sabato, per Reja, la partita sarà alla pari e per questo non ci sono favoriti; 50% di possibilità per entrambe le squadre di spuntarla, anche se poi il corso degli eventi potrà spostare gli equilibri da una parte o dall'altra. Per Reja da una parte abbondano fisicità ed esperienza, dall'altra una maggiore tecnica.