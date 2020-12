'Lazio negli ospedali', Parolo in visita al Bambin Gesù con doni biancocelesti

Seconda tappa dell'iniziativa 'Lazio negli ospedali', iniziativa di solidarietà che il club sta portando avanti in questi giorni vicini alle festività natalizie. Dopo la visita di Pepe Reina al Gemelli di qualche giorno fa, Marco Parolo ha portato questo pomeriggio dei doni ai piccoli pazienti del Bambin Gesù. Il centrocampista ha regalato anche un biliardino biancoceleste, apprezzato dai bimbi. La squadra, in questo momento complicato per la permanenza del Covid-19, ha voluto ugualmente far sentire la propria vicinanza agli ospiti della struttura.

