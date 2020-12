Italia, Mancini: "La Lazio si sta riprendendo. E Immobile fa gol incredibili..."

Nella sede della FIGC, il ct dell'Italia Roberto Mancini ha parlato nella conferenza stampa di fine anno: "Dobbiamo ancora migliorare, sicuramente possiamo giocarcela quasi alla pari con le squadre più pronte di noi. New entry? Siamo abbastanza, la speranza è quella di trovare giocatori giovani, pronti non solo per adesso ma per il futuro. Sarebbe gradito averne sempre di più. Mi aspetto dei miglioramenti come squadra, anche se nelle ultime partite sono stati talmente bravi che va bene così. Spero che i giovani facciano esperienza da qui all'Europeo".

SERIE A - "Il campionato è più bello, con tante squadre in pochi punti. Io ho citato club meno importanti, la Juve è sempre molto forte, il Milan sta facendo benissimo, il Napoli grande campionato, la Roma uguale, la Lazio si sta riprendendo. Il campionato è più avvincente, è meglio per tutti. Chiaro che la Juve rimanga la più forte, ma l'Inter è pressapoco allo stesso livello".

IMMOBILE - "Sta facendo gol incredibili, spero ne tenga qualcuno per l'Europeo. Gli dico di stare tranquillo, ad Amsterdam fece una grande partita anche senza gol. Prima o poi arriveranno, magari tutti all'Europeo".