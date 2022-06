Lazio, non solo Marcos Antonio: anche Cataldi in Paideia - FOTO&VIDEO

Fonte: Martina Barnabei e Daniele Rocca - Lalaziosiamonoi.it

Giornata di visite mediche per Marcos Antonio, approdato ieri a Fiumicino e oggi in Paideia per sottoporsi ai primi test fisici da calciatore biancoceleste. Ma non è stato il solo a giungere in clinica: anche Danilo Cataldi, arrivato intorno alle 6.30, ha svolto i test d'idoneità in anticipo. L'appuntamento per gli altri sarà poi direttamente intorno ai primi di luglio quando, prima della partenza verso Auronzo di Cadore, sede del ritiro pre-campionato, i giocatori si ritroveranno a far le visite d'idoneità.

