Lazio Nuoto, nasce la squadra femminile di pallanuoto

Si allarga la famiglia della Lazio Nuoto: finalmente la pallanuoto avrà la sua sezione tutta rosa. La notizia è stata annunciata direttamente dalla sezione della Polisportiva biancoceleste sul proprio sito web.

Di seguito il comunicato ufficiale: "Giovedì 9 luglio all’Eur Social Park, ore 19, la presentazione con tecnici di grande esperienza come Luciano Russo, Flavia Muccia e Enrico Alonzi. Selezioni aperte ad atlete di ogni età ed esperienza120 anni di storia come sezione più titolata fra quelle della Polisportiva Lazio, successi, imprese e un settore giovanile che ha sfornato campioni in ogni epoca. Ma alla Lazio Nuoto manca ancora la quota rosa in una delle sue discipline più celebri, la Pallanuoto. Troppe poche le realtà che nella capitale consentono anche alle donne di potersi approcciare a questo meraviglioso sport che tanti trofei ha regalato all’Italia in ambito sia maschile che femminile. Un vuoto che la Lazio ha intenzione di colmare aggiungendo una squadra femminile con un settore giovanile dedicato. Una decisione, quella della Lazio - società da sempre attenta non solo all’agonismo ma allo sport in generale, rivolto spesso al sociale – presa per rispondere soprattutto alla grande domanda di giovani atlete che vogliono avvicinarsi ad una delle discipline più nobili.

Avere una sezione femminile, siamo sicuri, arricchirà notevolmente la società e allo stesso tempo consentirà, grazie alla storia, all’esperienza e alla visibilità della Lazio, di offrire ulteriore lustro alla pallanuoto femminile".

LE PAROLE DEL PRESIDENTE - Il numero uno della sezione, Massimo Moroli, ha diciarato: "Entrare nel mondo della pallanuoto femminile è l’approdo naturale di una società come la nostra, guidata da più di 120 anni dalla vocazione agli sport del nuoto a 360 gradi. E’ da tempo che pensavamo a questa nuova avventura ma ci è sempre mancata la scintilla per accendere i motori e partire. La scintilla ci giunge ora dai Gladiators, un gruppo di nostri ex atleti e imprenditori di successo, come Orazio Piccinini, il loro conducator, con i quali stiamo preparando un nuovo futuro della nostra società partendo dai giovani e dalle specialità sinora in lista d’attesa. Anche in un momento difficile come quello attuale la grande famiglia della S.S. Lazio Nuoto non si arrende, anzi lavora e rinnova i suoi obiettivi, con la forza dei suoi valori e della sua tradizione. Non vedo l’ora di tuffarmi anche in questa nuova avventura”.