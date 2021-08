Lazio, nuova avventura per l’ex Corradi: “In bocca al lupo a me e al mio staff” - FOTO

"Oggi inizia una nuova avventura. Un cammino che spero porti la Nazionale Under 17 a giocarsi l'Europeo di categoria. La Nazionale di Mancini e la spedizione Olimpica di Tokyo ci hanno insegnato che bisogna crederci sempre! Lavorare duro e non smettere mai di sognare in grande. Quindi in bocca al lupo a me, al mio staff e ai miei ragazzi". Con questo post pubblicato sul suo profilo Instagram l'ex calciatore della Lazio Bernardo Corradi ha annunciato l'inizio di una nuova avventura come tecnico della Nazionale Under 17.

