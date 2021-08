Lazio, classifica marcatori precampionato: si iscrive anche Immobile

CLASSIFICA MARCATORI LAZIO - La nuova Lazio di Sarri ha iniziato a suon di goleade il ritiro di Auronzo di Cadore. Dopo i dieci centri alla Top11 Radio Club 103, sono arrivati gli undici alla Fiori Barp Mas e il 5-2 rifilato alla Triestina. Si è intravisto il nuovo gioco, una nuova fase di costruzione concentrata dal basso, pochi lanci lunghi e pochi tocchi, un gioco molto piu fluido e veloce. Diverso il discorso per l'1-1 contro il Padova con cui si è chiuso il ritiro in Veneto. Il ritiro è proseguito in Germania dove le aquile hanno impattato con il Meppen per 1-1 e infine hanno battuto 1-0 il Twente in Olanda. Sono ventinove le reti messe a segno dalla squadra biancoceleste nella prime sei uscite stagionali. Luis Alberto è sempre in vetta, mentre Muriqi ha staccato Caicedo al secondo posto. Anche Immobile, fino a qui assente, si è aggiunto alla graduatoria. Ecco la classifica marcatori provvisoria del precampionato della Lazio prendendo in esame solo le amichevoli ufficiali disputate:

7 - Luis Alberto

5 - Muriqi

4 - Caicedo

2 - Felipe Anderson

1 - Immobile

1 - Akpa Akpro

1 - Hysaj

1 - Lazzari

1 - Lucas Leiva

1 - Marusic

1 - Milinkovic Savic

1 - Radu

1 - Raul Moro

1 - Vavro

+ un autogol