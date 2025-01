Lazio, nuove armi offensive per Baroni: da Zaccagni a Pedro

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Dopo i timori per Zaccagni, Pedro e Noslin, Baroni può tornare a sorridere e in attacco ora potrà finalmente tornare a scegliere l'asse più decisivo che mai. Zaccagni, dopo un affaticamento muscolare alla coscia è tornato ieri in gruppo, era la notizia più attesa all'antivigilia. Il capitano si è rimesso a disposizione e per questo, oggi svolgerà la rifinitura anti-Verona. Come riporta il Corriere dello Sport, la gara dell'ex potrebbe accenderlo dato che la scorsa stagione aveva colpito la sua vecchia squadra, la stessa che era condotta dal suo attuale tecnico, Marco Baroni.

Così, ieri mattina l'arciere è tornato in campo dopo i due giorni di riposo per un affaticamento muscolare, ma non è l'unica opzione aggiuntiva rispetto alla sfida con il Como. Eccetto Tchaouna, fermato per un turno dal giudice sportivo, Baroni potrà di nuovo contare su Pedro e Noslin. Lo spagnolo aveva riportato una lesione al semimembranoso della coscia destra, l'olandese ci aveva riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia.

Nessun dubbio per Pedro dunque, recuperato da martedì: ha smaltito l'infortunio e durante le prove è stato alternato sulle due fasce. In più, nella lista entrerà per la prima volta Ibrahimovic, testato come esterno alto o da trequartista centrale. Il ritorno fondamentale, naturalmente, è poi quello di Castellanos, fuori per squalifica con il Como. Si riprenderà la maglia da centravanti, Dia tornerà alle sue spalle per aumentare la propulsione offensiva del 4-2-3-1 con il doppio 9 alla ricerca della prima vittoria dell'anno 2025.