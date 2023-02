Lazio o Roma, ecco per chi tifa Elodie: la ricostruzione

Sul web decine e decine di articoli attribuiscono alla cantante in gara a Sanremo il tifo per una o l'altra sponda del Tevere. La verità...

"Per me le cose sono due / Lacrime mie o lacrime tue / Le cose sono due / Due". Canta così sul palco dell'Ariston Elodie Di Patrizi. La cantante è altissima in classifica ed è uno dei brani più ascoltati alle radio e su Spotify. L'ex concorrente di Amici è uno degli artisti su cui puntare per le ultime due serate della competizione e spera di migliorare l'ottavo e il settimo posto delle due precedenti partecipazioni. La ragazza, cresciuta a Roma nel quartiere Quartaccio, riesce a stupire sempre per la sua voce graffiata e per i suoi look irresistibili. Sanremo è la kermesse di cui tutti parlano e, inevitabilmente, anche il calcio finisce al centro degli argomenti. La domanda che in molti si sono fatti è: ma che squadra tifa Elodie?

LA SOLUZIONE - In rete è pieno di articoli che attribuiscono alla cantante una vicinanza con la Lazio e con la Roma. Cerchiamo di mettere un punto e di spiegare la situazione partendo da una certezza: Elodie non tifa Roma. La cantante del '90 è cresciuta in una famiglia di tradizione laziale. La sorella Fey ha giocato nella Lazio femminile . L'ex attaccante biancoceleste, in esclusiva ai nostri microfoni, si è definita tifosa della Lazio anche se, dopo l'addio al calcio giocato, si è un po' distaccata. Fey ci ha detto che la sorella non segue con particolare interesse il calcio, ma che ha simpatizzato per i biancocelesti in particolar modo quando la sorella ha vestito la maglia con l'aquila sul petto. Chissà se magari le prestazioni di Immobile e compagni non riescano a riaccendere la passione verso il pallone della cantante. Chissà se dopo Briga, anche lui esploso grazie ad Amici di Maria De Filippi, anche Elodie non possa cantare all'Olimpico prima di una partita. "Uno, due, tre alza...il volume nella testa"