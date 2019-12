Lazio, Oddi: “Con il Cagliari la vittoria è l’unico risultato”

La Lazio dovrà concentrarsi di nuovo sul campionato, dopo l'eliminazione in Europa League. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Oddi: "Cagliari è un campo storicamente favorevole alla Lazio, mi aspetto un risultato positivo. In sintesi mi aspetto la vittoria, siamo talmente in condizione e lanciati che anche un pareggio potrebbe essere considerato un risultato negativo. C'è solo la vittoria, ancor di più date le assenze che dovrà affrontare Maran. Non mettere la firma per un pareggio, poi è chiaro che dipende anche da come matura. Il Cagliari merita la sua classifica, è una squadra che può farci fastidio".